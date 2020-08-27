Strafrechtelijk onderzoek naar diefstal persoonsgegevens

Het Openbaar Ministerie doet strafrechtelijk onderzoek naar het datalek bij het laboratorium Clinical Diagnostics in Rijswijk. Bij een hack werden de persoonsgegevens van 485.000 mensen gestolen.

De hack kwam aan het licht door berichtgeving van de stichting Bevolkingsonderzoek Nederland. Het gehackte laboratorium was betrokken bij het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Volgens de berichtgeving zou van ruim 485.000 vrouwen de persoonsgegevens zijn gestolen.

Vanwege de grote maatschappelijke impact zijn de politie en het Openbaar Ministerie twee weken geleden ambtshalve, dus op eigen initiatief, een strafrechtelijk onderzoek gestart. Vrouwen die van de stichting Bevolkingsonderzoek Nederland een brief hebben ontvangen dat hun gegevens zijn gestolen, hoeven voor dat doel dus geen aangifte meer te doen. Het strafrechtelijk onderzoek staat los van eventuele civiele procedures.

Het onderzoek richt zich op de vraag wie de gegevens hebben gestolen. Inmiddels zijn bij Clinical Diagnostics door de politie digitale sporen gevorderd. Vanwege het opsporingsbelang heeft het Openbaar Ministerie niet eerder bekendgemaakt onderzoek te doen.