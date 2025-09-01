Detailhandel zet 5 procent meer om in juli

De detailhandel heeft in juli 5,0 procent meer omgezet dan in juli 2024, meldt het CBS. Het verkoopvolume was 3,2 procent hoger. De omzet van de non-food (inclusief detailhandel niet-in-winkel) groeide met 4,9 procent en de omzet van de foodsector (winkels in voedings- en genotmiddelen) met 5,2 procent. Online is 6,2 procent meer omgezet dan een jaar eerder. De omzetcijfers zijn gecorrigeerd voor de samenstelling van koopdagen in juli. Op sommige dagen van de week wordt meer verkocht dan op andere dagen. Zonder deze correctie was de omzet van de detailhandel bijna 6 procent hoger dan in juli 2024.

Omzet non-food bijna 5 procent hoger



De omzet van de non-food (inclusief detailhandel niet-in-winkel) groeide in juli 2025 met 4,9 procent. Het volume (de voor prijsveranderingen gecorrigeerde omzet) was 4,1 procent hoger dan een jaar eerder.

De winkels in recreatieartikelen, de winkels in schoenen en lederwaren, de drogisterijen, de winkels in doe-het-zelfartikelen (inclusief keukens en vloeren), de winkels in meubels en woninginrichting, en de kledingwinkels hebben in juli 2025 allemaal meer omgezet dan in juli 2024. De winkels in consumentenelektronica hebben echter in juli minder omgezet dan een jaar eerder.

Omzet food ruim 5 procent hoger



De winkels in voedings- en genotmiddelen hebben in juli 5,2 procent meer omzet behaald dan in juli 2024. Het verkoopvolume was 1,2 procent hoger dan een jaar eerder. De omzet van de supermarkten lag 6,3 procent hoger. De omzet van de speciaalzaken was 2 procent lager.

Online ruim 6 procent meer omgezet

De onlineomzet was in juli 6,2 procent hoger dan in juli 2024. Webwinkels (als hoofdactiviteit verkoop via internet) hebben 9,8 procent meer omgezet. De onlineomzet van winkels, waarvan de verkoop via het internet een nevenactiviteit is (multichannelers), was 0,8 procent hoger.

De onlineomzet van de winkels in voedingsmiddelen en drogisterijen, de winkels in consumentenelektronica en de winkels in overige non-foodartikelen lag in juli 2025 hoger dan in juli 2024. De onlineomzet van winkels in kleding was echter lager dan een jaar eerder.