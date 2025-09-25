'Extra jaar gratis Windows 10-updates is winst, maar blijft te kort'

Europese consumenten met een Microsoft-account kunnen nog een jaar lang gratis Windows 10-updates krijgen. Dit belooft Microsoft na druk van consumentenorganisaties waaronder Euroconsumers en de Consumentenbond. De Consumentenbond is blij met de toezegging, maar vindt het niet voldoende. Zolang er een grote groep consumenten is met Windows 10-computers, moet Microsoft die ook na 1 jaar kosteloos updaten.

Microsoft wilde op 14 oktober 2025 stoppen met de ondersteuning van Windows 10-computers, waardoor deze kwetsbaar zouden worden voor hackers. In juli 2025 riep de Consumentenbond Microsoft op om Windows 10 langer te ondersteunen. Computers gaan steeds langer mee en er zijn nog zeker 2 miljoen Nederlandse consumenten met goed werkende Windows 10-computers. Deze apparaten kunnen niet over op Windows 11 vanwege strengere hardware-eisen.

Machtsmisbruik

Microsoft bood eerder maximaal 1 jaar extra veiligheidsupdates aan tegen betaling van $30. In juni 2025 kondigde Microsoft aan dat dit gratis zou zijn voor consumenten als ze bepaalde Microsoft-diensten gebruikten. De Consumentenbond vindt dat Microsoft hiermee zijn machtpositie misbruikte. Microsoft laat die eis nu vallen. Consumenten die de gratis updates willen, hebben nog wel een Microsoft-account nodig. Ook dat zou niet nodig moeten zijn, vindt de Consumentenbond. Consumenten kunnen de updates binnenkort zelf activeren vanuit Windows.

Toezegging onvoldoende

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: 'We zijn natuurlijk blij dat Microsoft belooft nog een jaar Windows 10-updates gratis aan te bieden. Maar we vinden een jaar te kort. Daarna zijn er waarschijnlijk nog steeds veel goed werkende Windows 10-computers. Zonder updates zijn die computers niet veilig en zullen consumenten ze noodgedwongen moeten vervangen. Dat zorgt voor onnodige kosten en milieuschade. Bovendien kunnen zakelijke Windows 10-gebruikers tot 2028 updates ontvangen. Dat is dus technisch gewoon mogelijk.'