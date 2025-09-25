Overheid doneert tienduizenden laptops aan mensen met een laag inkomen

Laptops van ministeries krijgen een tweede leven. 'De apparaten worden aangekocht door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, opgeknapt en daarna gedoneerd aan mensen die ze goed kunnen gebruiken', zo meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken donderdag.

'Meedoen in digitale samenleving'

'Zo krijgen meer mensen de kans om mee te doen in de digitale samenleving. Staatssecretaris Digitalisering Eddie van Marum overhandigde vandaag de eerste laptop tijdens een bijeenkomst in Leiden. In de komende jaren worden tienduizenden apparaten opgeknapt en weggegeven door het ministerie', aldus het ministerie.

Groei ongelijkheid in samenleving tegengaan

Staatssecretaris Digitalisering Eddie van Marum: “Niet iedereen kan meekomen in onze steeds verder digitaliserende samenleving. Mensen met een lager inkomen kunnen soms geen pc of laptop betalen. Als we daar niks aan doen, groeit de ongelijkheid in de samenleving. Daarom ben ik trots dat we nu starten met het doneren van opgeknapte werklaptops aan mensen die ze hard nodig hebben, maar niet zelf kunnen betalen.”

Digitale vaardigheden zijn minstens zo belangrijk

Een laptop hebben is één ding. Maar weten hoe je die gebruikt, is minstens zo belangrijk. Steeds meer Nederlanders leren digitale vaardigheden. Toch had in 2023 nog 17% van de mensen geen digitale basisvaardigheden. De overheid werkt al langer om dit te verbeteren. Zo kunnen inwoners terecht bij de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO). Dat zijn gratis hulppunten, vaak in bibliotheken. Daar kan iedereen hulp krijgen bij digitale overheidszaken. Ook kunnen mensen de Digihulplijn (gratis nummer 0800 – 1508) bellen met vragen over hun computer, e-reader, mobiele telefoon of internet.

Zo krijgen apparaten een tweede leven

De uitvoering van het project ligt bij stichting Allemaal Digitaal. Apparaten die het ministerie niet meer gebruikt, worden eerst grondig schoongemaakt en opgeknapt. Daarna geef de stichting de apparaten door aan verschillende maatschappelijke organisaties, zoals bibliotheken en welzijnsorganisaties. Via deze organisaties komen de apparaten uiteindelijk terecht bij mensen die zelf geen pc of laptop kunnen betalen. Het project duurt in ieder geval tot 2030. Hoe meer ministeries hun gebruikte apparaten beschikbaar stellen, hoe meer apparaten het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kan afkopen om vervolgens te doneren.