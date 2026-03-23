Ongeautoriseerde toegang tot systemen Ministerie van Financiën onderzocht

De ICT-beveiliging van het ministerie van Financiën heeft donderdag 19 maart ongeautoriseerde toegang gesignaleerd tot systemen voor een aantal primaire processen op het beleidsdepartement. Dit meldt het ministerie van Financiën vandaag.

Toegang geblokkeerd

'Naar aanleiding van de signalering is direct onderzoek gestart en is per vandaag de toegang tot deze systemen geblokkeerd. Dit heeft effect op de werkzaamheden van een deel van de medewerkers', aldus het ministerie.

'Dienstverlening aan burgers niet geraakt'

De dienstverlening aan burgers en bedrijven door Belastingdienst, Douane en Toeslagen is niet geraakt. Het ministerie komt met aanvullende informatie als deze kan worden gedeeld.