'Huizenprijzen lopen harder op dan gedacht'

Huizen in Nederland werden in de eerste helft van 2018 gemiddeld 8,9 procent duurder dan een jaar eerder. Dat is hoger dan verwacht, onder meer doordat woningkopers veel vaker overbieden dan voorheen.

Naar verwachting zullen de huizenprijzen in heel 2018 gemiddeld 8,7 procent stijgen. Dat schrijven economen van Rabobank in hun vandaag verschenen Kwartaalbericht Woningmarkt. Eerder dit jaar gingen zij nog uit van een prijsstijging van 8,0 procent. De verkoop van huizen gaat juist minder hard.

Senior-woningmarkteconoom Christian Lennartz legt uit: ‘De hoge huizenprijzen ondermijnen het vertrouwen van Nederlanders in de woningmarkt. Meer mensen geven inmiddels aan dat het een ongunstige tijd is om een huis te kopen.’ Lennartz wijst erop dat dit, samen met het gebrek aan keuze voor zowel starters als doorstromers, naar verwachting zal leiden tot minder woningverkopen. ‘Voor heel 2018 gaan we uit van zo’n 225.000 verkopen, een stuk minder dan de 242.000 in 2017.’

De Rabo-econoom is daarnaast somber over de nieuwbouwmarkt in Nederland: ‘Het gebrek aan huizen is een van de belangrijkste factoren achter de problemen op de woningmarkt. Fors meer bouwen is dan ook een belangrijk doel uit de Nationale Woonagenda van het kabinet. Toch is het aantal verleende nieuwbouwvergunningen afgelopen halfjaar sterk gedaald. Met dit tempo loopt de bouw van nieuwe huizen nog steeds ver achter bij de groei van het aantal huishoudens.’