Omzet horeca stijgt 2,2 procent in tweede kwartaal

Hoogste omzetgroei fastfoodrestaurants in anderhalf jaar

Eet- en drinkgelegenheden, waaronder restaurants, fastfoodrestaurants, kantines, catering en cafés, hebben in het tweede kwartaal 2,3 procent meer omgezet dan een kwartaal eerder. Het aantal verkochte consumpties steeg met 2 procent. Met 3,6 procent nam de omzet van fastfoodrestaurants het sterkst toe. Het is bovendien de grootste groei in anderhalf jaar. Ook cafés, restaurants, kantines en catering hebben meer omgezet dan een kwartaal eerder.

Omzet logiesverstrekking ook hoger dan kwartaal eerder

De omzet van logiesverstrekkers nam met 1,9 procent toe in het tweede kwartaal in vergelijking met een kwartaal eerder. Het volume steeg met 0,9 procent. De omzet van hotels steeg met 2,1 procent. Het volume steeg met 0,5 procent. Vorig kwartaal daalde het volume van hotels nog met 0,3 procent.

Ondernemersvertrouwen positief ondanks oplopend personeelstekort

Het ondernemersvertrouwen in de horeca is al 4,5 jaar op rij positief. Wel worden steeds meer bedrijven in de horeca gehinderd door personeelstekort. Aan het begin van het derde kwartaal gaf bijna 26 procent van de horecaondernemers aan belemmeringen te ervaren bij hun bedrijfsactiviteiten als gevolg van een tekort aan arbeidskrachten. Dat het vinden van geschikt personeel lastig is, blijkt ook uit een recordaantal van bijna 23 duizend openstaande vacatures in de horeca aan het eind van het tweede kwartaal.