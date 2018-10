'Werkgevers willen verplichte verzekering voor zzp'ers'

Het plan van AWVN wordt maandag tijdens het jaarcongres gepresenteerd. Dit meldt Trouw maandag. Er moet een verzekeringsplicht komen voor alle ondernemers en ze moeten ook allemaal meebetalen. Dat geldt voor de ondernemer met een miljoenenbedrijf tot de huisvrouw met een eigen bedrijfje aan huis.

Werkgevers dachten een jaar geleden nog heel anders over een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. Toen vonden zij dat alle zelfstandigen zelf moesten bepalen waar zij hun geld aan uitgaven. Van de zelfstandigen is nu 80 procent niet verzekerd. De vakbonden waarschuwden al langer voor het risico van de steeds groter wordende groep zzp'ers die niet verzekerd is.