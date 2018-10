Export entertainmentgerelateerde diensten fors gegroeid

De Nederlandse export van diensten op het gebied van entertainment, waaronder ook royalty’s vallen, is de afgelopen jaren sterk gegroeid. In Nederland gevestigde bedrijven verkopen vooral steeds meer rechten voor de distributie van films en series aan het buitenland. Dat meldt het CBS donderdag op basis van de nieuwste cijfers over de internationale handel in diensten.

Dj's

De export van audiovisuele en artistieke diensten, zoals dienstverlening rondom het uitzenden en produceren van films en televisieproducties of optredens van Nederlandse artiesten in het buitenland, is gegroeid van 244 miljoen euro in de eerste zes maanden van 2014 tot 393 miljoen euro in de eerste helft van 2018.

Royalty’s

Een veel grotere groei betreft de export van royalty’s ofwel vergoedingen voor het distribueren en reproduceren van muziek, films, tv-programma’s of andere creatieve concepten. Het gaat hier om rechten die in Nederland gevestigde bedrijven aan het buitenland verkopen. Deze vergoedingen namen toe van 1,6 miljard euro in de eerste zes maanden van 2014 tot 4,2 miljard euro in 2018. De toename bij deze export heeft te maken met de snelle wereldwijde opkomst van streamingdiensten. Een aantal grotere streamingdiensten heeft zich de afgelopen jaren in Nederland gevestigd.

Import groeit niet

De import van diensten in de entertainmentindustrie ligt lager dan de export, en bedroeg in de eerste helft van 2018 circa 2 miljard euro. Bovendien is er, anders dan bij de export, geen groei in de laatste jaren. Bijna de helft van de totale import betreft audiovisuele en artistieke diensten, zoals diensten van decorontwerpers, camera- of geluidsmensen om films of televisieprogramma’s te maken. Tevens omvat deze dienst de optredens van buitenlandse artiesten in Nederland. Ruim de helft van het totaalbedrag betreft de aankoop van rechten om audiovisuele concepten, zoals films, te distribueren of reproduceren.

VS wordt belangrijker

De Verenigde Staten, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk zijn de toonaangevende handelspartners in de diensten die zijn gerelateerd aan entertainment. De handel met deze landen omvatte in de eerste helft van 2018 circa 48 procent van de totale Nederlandse handel met het buitenland. Dat was in 2014 nog 38 procent. Met name de import uit de VS is de laatste jaren sterk gegroeid. Het Amerikaanse aandeel in de Nederlandse import is ruim verviervoudigd, van 7 procent in 2014 tot 32 procent in 2018.