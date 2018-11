VEH: Hypotheekadviseurs laten weinig zorgwil zien

Hypotheekadviseurs moeten veel meer initiatief en ‘zorgwil’ tonen om huiseigenaren te helpen tijdens de looptijd van hun hypotheek. In de jaren na het tekenen van de papieren horen veel mensen nauwelijks nog iets van hun adviseur, terwijl zij dat wél verwachten. Daardoor missen zij kansen om hun maandlasten te verlagen of de hypotheek te verbeteren. Slechts iets meer dan de helft van de klanten is dan ook tevreden over zijn adviseur, zo blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis onder 1.100 huiseigenaren.

Zorgplicht ná het afsluiten

Vereniging Eigen Huis wil dat hypotheekadviseurs hun klanten veel actiever informeren en adviseren over voor hen relevante veranderingen. Nog te veel adviseurs zijn uitsluitend gericht op het moment van afsluiten en niet op de vele jaren daarna. Vrijwel iedere huiseigenaar dan te maken krijgt met veranderingen in zijn persoonlijke situatie en met nieuwe omstandigheden, zoals rentewijzigingen of dalende verzekeringspremies.

Alleen aandacht als de klant zelf contact zoekt

Slechts iets meer dan de helft van de huiseigenaren heeft na het afsluiten van de hypotheek nog wel eens contact met zijn hypotheekadviseur. In bijna 80% van de gevallen gebeurt dat pas als de klant zelf contact opneemt en om advies vraagt.

Er blijken helaas maar weinig adviseurs te zijn die met enige regelmaat zelf iets van zich laten horen, terwijl klanten dat wel verwachten. Veel adviseurs hebben een minimalistische opvatting van de zorgplicht en sturen hun klanten niet meer dan een algemene nieuwsbrief.

Gebrek aan zorgwil?

Rob Mulder, directeur belangenbehartiging bij Vereniging Eigen Huis: “In een tijd waarin adviseurs bijna alles van hun klanten weten en over een veelheid aan analysetools beschikken, doen ze daar maar weinig mee. Klanten worden nog nauwelijks gewezen op belangrijke zaken als rentemiddeling of het voordeel van een lagere renteopslag door op de hypotheek af te lossen. Er lijkt een gebrek aan zorgwil te zijn”.

Zorgplicht moet duidelijker worden

Vereniging Eigen Huis wil dat de AFM duidelijkheid geeft over wat de klant van zijn onafhankelijke of bankadviseur mag verwachten tijdens de looptijd van zijn hypotheek. Desnoods moet daarvoor de regelgeving worden aangepast. De vereniging adviseert klanten om hierover altijd duidelijke afspraken met zijn adviseur te maken.

Risico op veroordeling

Actieve zorgplicht is ook nu niet vrijblijvend. Adviseurs die daarin aantoonbaar tekortschieten lopen daarmee het risico op een veroordeling door het Kifid (Klachteninstituut financiële dienstverlening) of een rechter. Het Kifid oordeelt evenwel wisselend over hoe de zorgplicht moet worden ingevuld. In een zaak werd een onafhankelijk hypotheekadviseur veroordeeld tot het terugbetalen van ruim €3.200 voor een te hoge premie voor zijn overlijdensrisicoverzekering. In een soortgelijk geschil werd een bank juist vrijgesproken van een schadeclaim.