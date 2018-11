Meer campinggasten in zomer 2018

Het was afgelopen zomer drukker op de Nederlandse campings dan de zomer van vorig jaar. Het aantal gasten steeg in juli en augustus naar 1,7 miljoen, 10,8 procent meer dan in dezelfde maanden van 2017.

Het aantal overnachtingen nam tegelijkertijd met 4,8 procent toe naar 10,5 miljoen. Daarmee zet de stijging van het aantal campinggasten uit het eerste halfjaar van 2018 door. Ook andere logiesaccommodaties, zoals hotels, kregen in vergelijking met vorig jaar meer gasten in de zomermaanden. Dit meldt het CBS bij de presentatie van het Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2018.

De zomermaanden zijn met ongeveer de helft van de jaarlijkse overnachtingen de drukste periode op de Nederlandse kampeerterreinen. Campings moeten het, in tegenstelling tot de andere vormen van logiesaccommodatie, hebben van een relatief kort seizoen en trekken in de zomermaanden vooral binnenlandse gasten. In juli en augustus 2018 brachten ongeveer 1,3 miljoen Nederlandse gasten 8,1 miljoen nachten door op een camping in eigen land, respectievelijk 8,3 procent en 3,9 procent meer dan een jaar eerder.



Gedurende de zomermaanden verbleven 500 duizend buitenlandse gasten op de Nederlandse campings, 18,2 procent meer dan in 2017. Ze brachten er 2,4 miljoen nachten door, een stijging van 7,9 procent.

Aandeel buitenlandse gasten op campings neemt toe

Het aantal overnachtingen van buitenlandse gasten in de zomermaanden nam met de helft toe van 1,6 miljoen in 2012 naar 2,4 miljoen zes jaar later. Doordat het aantal overnachtingen van binnenlandse gasten in dezelfde periode met 12,1 procent daalde naar 8,1 miljoen, steeg het aandeel overnachtingen door buitenlandse gasten.

Buitenlandse gast op camping is vaak Duits

Het grootste deel van de zomerse overnachtingen door buitenlandse gasten komt voor rekening van onze oosterburen. Duitsers brachten in de zomermaanden van dit jaar 1,9 miljoen nachten door op Nederlandse campings. Daarna komen de Belgen met 260 duizend overnachtingen. De overige internationale campinggasten komen vooral uit Europa.

Ook meer overnachtingen in hotels

Ook andere logiesaccommodaties mochten in de zomermaanden, vergeleken met een jaar eerder, meer gasten verwelkomen. Hotels kregen met 5,8 miljoen 5,2 procent meer gasten dan in dezelfde periode in 2017. Het aantal hotelovernachtingen steeg zelfs met 7,1 procent tot 10,8 miljoen. Het aantal binnenlandse gasten en overnachtingen nam met respectievelijk 4,0 procent en 5,5 procent toe; de toename onder de buitenlandse hotelgasten en overnachtingen was groter, 6,4 procent en 8,4 procent.

De belangrijkste herkomstlanden van zomerse hotelgasten zijn Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, België en de Verenigde Staten.

Meer gasten op huisjesterreinen

Het aantal gasten op de huisjesterreinen nam in vergelijking met vorig jaar in de zomermaanden met 4 procent harder toe dan het aantal overnachtingen (1 procent). Het aantal binnenlandse overnachtingen op huisjesterreinen daalde met 2 procent. Het beeld van het toerisme in groepsaccommodaties was wisselend: 1 procent minder gasten, maar wel 7 procent meer overnachtingen, vooral door buitenlandse gasten.

Nederlandse logiesaccommodaties ontvingen in de eerste 8 maanden van dit jaar 30,6 miljoen gasten die 83,8 miljoen overnachtingen boekten, een stijging van respectievelijk 5,5 procent en 5,0 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2017.

Meer omzet voor logiesbranche

De groei van het aantal gasten en overnachtingen in Nederlandse accommodaties zien we terug in de omzetcijfers van de branche. Hotels boekten in de eerste twee kwartalen van 2018 7,4 procent en 7,2 procent meer omzet dan in dezelfde periode vorig jaar. Voor de andere logiesverstrekkers was de omzetontwikkeling zelfs nog iets groter met 8,4 procent en 7,7 procent meer omzet in de eerste twee kwartalen van 2018.

Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2018

Het Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2018 biedt een actueel statistisch overzicht van vraag en aanbod in de toerismesector en geeft inzicht in voor de vrijetijdssector relevante trends en innovaties. Het Trendrapport is samengesteld door Pleisureworld NRIT Media, NBTC Holland Marketing, het Centre of Expertise Leisure, Toerisme & Hospitality (CELTH), en het CBS.

