Consumentenbond waarschuwt voor ‘december-nepshops’

Vaak zijn ze voorzien van een KvK-nummer, een echt adres, een iDeal-betaalmogelijkheid en een keurmerk. Soms verspreiden ze zelfs flyers. Dit schrijft de Consumentenbond op de website.

Populaire artikelen

De nepshops richten zich met name op consumenten die zoeken naar populaire, dure artikelen. Daarbij valt te denken aan de nieuwste iPhones, Airpods, Macbooks, elektronica en speelgoed. Bij dit soort artikelen moeten consumenten extra alert zijn.

Herkennen

De Consumentenbond geeft tips om malafide decembershops te kunnen herkennen:

Zoek naar gebruikerservaringen met als zoekterm het complete webadres tussen aanhalingstekens: 'www.webshop.nl'. Winkels zonder ervaringen of met heel weinig ervaringen zijn verdacht.

Bekijk hoe lang de website bestaat via sidn.nl (voor sites die eindigen op .nl) of whois.icann.org (voor sites die eindigen op .com, .org en .net). Nepshops zijn vaak pas kort actief.

Wees alert bij onbekende webshops met scherp geprijsde elektronica en speelgoed.

Decemberpiket

De politie signaleerde de speciale nepshops vorig jaar al en is dit jaar voorbereid met een speciaal decemberpiket. Tijdens dit piket analyseert een speciaal team binnenkomende signalen en onderneemt snel actie tegen verdachte sites.