Beursgorilla Jacko boekt 5e nederlaag op AEX

Beursgorilla Jacko, de beursaap van website BeursGorilla.nl, moet dit jaar helaas zijn meerdere erkennen in de AEX-index. Ondanks de mooie winst van vorig jaar, heeft Jacko met zijn strategie van willekeurige aandelenwissels de Amsterdamse hoofdindex in 2018 niet kunnen verslaan. Jacko stond aan het begin van deze beursdag op een verlies van ruim 28 procent tegen opzichte van het begin van 2018. De AEX leed ook verlies over 2018 met bijna 13 procent. Het was sowieso dus geen al te rooskleurig jaar voor beleggers.

Beursaap presteert over de linie nog steeds beter

Overall doet de Beursaap het nog steeds beter dan de Amsterdamse indexen. In zijn negentienjarig bestaan, wist de gorilla veertien jaar een beter rendement te halen dan de AEX. En over de totale periode haalde Jacko een rendement van 144 procent op zijn portefeuille, waar de AEX het moet doen met een verlies van bijna 30 procent ten opzichte van 1 januari 2000.

Pechjaar

Beursgorilla Jacko heeft flink wat pech gehad met de koersontwikkeling van de aandelen die hij op dit moment in zijn portefeuille heeft. Alle aandelen in zijn portefeuille stonden vanochtend op verlies ten opzichte van de koers waarvoor de Beursgorilla ze kocht. Daar komt nog bij dat hij, bij zijn aandelenwissel in december, zijn aandelen BAM met 45 procent verlies verkocht.

Over Beursgorilla Jacko

Beursgorilla Jacko is een experiment van de beleggingswebsite BeursGorilla.nl. Door een gorilla elke maand aan de hand van bananen een willekeurige aandelenwissel te laten uitvoeren, wil de website mensen aan het denken zetten over beleggen. Een prachtig rendement dat wordt voorgespiegeld, wil niet alles zeggen. Kijk altijd verder. Zelfs een gorilla kan namelijk een goed rendement behalen.