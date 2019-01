Loonstijging cao-lonen van 2,1 procent in 2018 grootste na 2009

In 2018 zijn de cao-lonen met 2,1 procent gestegen. 'Dat is de grootste stijging na 2009', zo meldt het CBS donderdag.

Consumentenprijzen 1,7% gestegen

'De ontwikkeling van de consumentenprijzen in 2018 is nog niet bekend. Over de eerste elf maanden van 2018 was de stijging 1,7 procent', aldus het CBS op grond van nieuwe cijfers.

2009 volle crisisjaar

In 2009, het eerste volle crisisjaar, lag de cao-loonstijging met 2.8 procent aanzienlijk hoger. Dat geldt nog sterker voor 2008, een jaar dat wat betreft krapte op de arbeidsmarkt vergelijkbaar is met 2018. In 2008 stegen de lonen met 3,3 procent. In beide jaren was het verschil tussen de stijging van de cao-lonen en de stijging van de consumentenprijzen ook groter dan in 2018.