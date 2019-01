WRR: 'verstoord evenwicht geldstelsel kan makkelijker leiden tot crisis'

In een onderzoek concludeert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) dat het evenwicht in het geldstelsel is verstoord.

Er zijn te weinig remmen op het verstrekken van leningen en grote commerciële banken zijn te dominant. Mede daardoor kunnen volgens de Raad makkelijker zeepbellen of een nieuwe crisis ontstaan. Naar aanleiding van het burgerinitiatief Ons Geld vroeg de Raad aan minister Hoekstra van Financiën om het geldstelsel te onderzoeken. Dit schrijft de NOS donderdag.

In het lijvige rapport beschrijft WRR hoe de rol van de overheid de afgelopen decennia kleiner werd en de drie grote banken steeds meer op de voorgrond traden. Het gaat dan om ING, Rabobank en ABN Amro. Bij deze banken staan de meeste schulden uit. Het aandeel van de drie grootste banken in de totale balansomvang van de Nederlandse banken is tussen 2006 en 2016 gestegen van 71 naar 75 procent. Er is te veel ruimte voor bedrijven en burgers om schulden aan te gaan en tussen de banken is er te weinig concurrentie.

Een van de aanbevelingen van de WRR is om hier iets aan te doen door het mogelijk maken van een publieke spaarbank, als concurrent van de grote banken. Ook zouden burgers meer te zeggen moeten krijgen over het bestuur van banken, via bijvoorbeeld maatschappelijke adviesraden.