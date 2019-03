Goed salaris is belangrijkste selectiecriterium voor nieuwe baan

Nederlandse jongeren vinden een goed salaris het belangrijkste bij het kiezen van een nieuwe baan. Dit blijkt uit onderzoek onder ruim 1.000 Nederlandse jongeren tussen de 15 en 27 jaar, uitgevoerd door onderzoeksbureau Motivaction in opdracht van recruitmentspecialist YoungCapital. Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt is de war for talent op volle sterkte. Jongeren hebben keuze uit een ruim scala aan banen. Dit maakt het voor werkgevers extra belangrijk om te weten waar jongeren hun baankeuze op baseren. De uitkomsten van het onderzoek zijn gepubliceerd in de vandaag verschenen YoungCapital Recruitment Guide 2019-2020.

De jongeren zijn gevraagd naar welke criteria zij belangrijk vinden bij het kiezen van een nieuwe baan. Salaris wordt het belangrijkste gevonden door de respondenten, maar er is een opvallend verschil te ontdekken. Vrouwen vinden bij het kiezen voor een baan het salaris belangrijker dan mannen (83 procent van de vrouwen gaf aan salaris belangrijk te vinden, tegenover 76 procent van de mannen). Mannen kijken op hun beurt weer meer naar bonussen en een auto van de zaak.

Selectiecriteria

“Opmerkelijk is dat de top drie niet ver uit elkaar ligt, met percentages variërend tussen de 79 en 73 procent”, zegt Ineke Kooistra, CEO van YoungCapital. Geld staat dus op één (79 procent van de jongeren geeft aan dit belangrijk te vinden), maar wordt op de voet gevolgd door ‘werk met betekenis’ (76 procent vindt dit van belang). Dit houdt in dat jongeren willen werken voor een merk of product waar ze achter staan, iets goeds willen doen voor de wereld en willen werken bij een bedrijf dat goed bekendstaat, met een duidelijke visie en strategie. Op de derde plek, met 73 procent, staan ontwikkelings- en groeimogelijkheden. Jongeren met een vaste baan hechten meer waarde aan ontwikkelingsmogelijkheden (80 procent), dan jongeren met een bijbaan (67 procent) of tijdelijke baan (69 procent).

Talent behouden doe je zo

Na alle moeite die een werkgever moet doen om talent binnen te halen, zou het zonde zijn als de nieuwe collega wordt weggekaapt door de concurrent. Dus zijn alle jongeren gevraagd waarmee de huidige werkgever de grootste kans maakt om hen langer in dienst te houden. Ook hier staat ‘een beter salaris’ met stip op één. 71 procent van de jongeren noemt dit als een belangrijke kans voor de werkgever. Met afstand op de tweede plek staat de mogelijkheid om meer te leren en ontwikkelen (55 procent), gevolgd door betere doorgroeimogelijkheden (38 procent).

YoungCapital Recruitment Guide

Meer lezen over de wensen en behoeften van de nieuwe generatie op de werkvloer? Bestel de YoungCapital Recruitment Guide gratis via deze link: https://www.youngcapital.nl/recruitmentguide De guide bevat meer dan honderd pagina’s vol tips van experts, uitgebreid onderzoek en unieke inkijkjes bij bedrijven als AH Online, BCC en ABN AMRO. De guide is gemaakt door recruitmentspecialist YoungCapital. Zij zien jongeren als het groeikapitaal dat elk bedrijf nodig heeft. YoungCapital doet er alles aan om het beste naar boven te brengen bij jongeren én bij bedrijven. Zodat ze elkaar blijven stimuleren tot groei.