Export groeit bijna 2 procent in maart

Het volume van de goederenexport was in maart 1,6 procent groter dan in maart 2018, meldt het CBS. De groei is groter dan in de vier voorgaande maanden. In maart 2019 groeide vooral de export van aardolieproducten en machines. Daarentegen kromp de export van elektrotechnische apparatuur en transportmiddelen. Het volume van de import was in maart 5,6 procent groter dan een jaar eerder.