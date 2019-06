Detailhandel zet 3,4 procent meer om in eerste kwartaal

Het volume was 2,6 procent hoger. Vooral branches gerelateerd aan de woningmarkt, zoals de doe-het-zelf- en de meubelbranche boekten een hogere omzet. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe kwartaalcijfers.

De omzet van de detailhandel is al ruim vijf jaar elk kwartaal hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. In het derde kwartaal van 2017 was het verschil met de omzet van een jaar eerder het grootst met bijna 5 procent. In het vierde kwartaal van 2013 was de detailhandelsomzet voor het laatst lager (1 procent).

Hogere omzet supermarkten

In de foodsector was in het eerste kwartaal vooral de omzet bij de supermarkten hoger. De supermarkten zetten 2,7 procent meer om, terwijl de omzet van speciaalzaken zoals slagerijen, groentezaken, kaaswinkels en slijterijen 0,8 procent lager was. Het verkoopvolume van de supermarkten was 2,1 procent hoger in het eerste kwartaal. Op 1 januari dit jaar werd de verhoging van het lage btw-tarief ingevoerd.

Hogere omzet non-foodsector ondanks kleding- en speelgoedwinkels

In de non-foodsector werd in de eerste drie maanden van dit jaar 2,5 procent meer omgezet dan in dezelfde periode van 2018. Vooral meubelwinkels (+4,7 procent) en doe-het-zelfwinkels (+8,0 procent) deden goede zaken. Negatief daarentegen was de omzetontwikkeling in het eerste kwartaal bij winkels in speelgoed (-15 procent) en kleding (-0,8 procent). Opvallend in de kledingbranche was het lagere verkoopvolume (-4,7 procent).

Internetverkopen winnen verder terrein

De verkopen via internet namen in het eerste kwartaal wederom veel sterker toe dan de winkelverkopen. De internetomzet was in het eerste kwartaal 16,6 procent hoger dan een jaar eerder. De sterkste groei van de internetomzet was bij de multi-channelers. Voor die bedrijven is de verkoop via internet een nevenactiviteit, naast de fysieke verkoop in winkels. De internetomzet van de multi-channelers was in het eerste kwartaal maar liefst 23,6 procent hoger dan een jaar eerder. Bij de pure internetverkopers (postorderbedrijven en webwinkels) was de omzet 12,2 procent hoger.

Ondernemersvertrouwen detailhandel hoger

Het vertrouwen van detailhandelaren was aan het begin van het tweede kwartaal hoger dan bij de start van 2019. De vertrouwensindicator steeg in deze periode van 4,9 naar 10,9. De stijging wordt vooral veroorzaakt door een sterke toename van het aantal detailhandelaren dat een stijging van de omzet in het tweede kwartaal verwacht.

Het percentage detailhandelsbedrijven dat een personeelstekort verwacht daalde van 14,3 procent begin eerste kwartaal naar 12,7 procent begin tweede kwartaal.