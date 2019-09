Dip in beleggersvertrouwen door lage beursverwachting

Oorzaak van deze daling is de negatieve verwachting met betrekking tot de AEX voor de komende maanden. Ook hebben de beleggers minder vertrouwen in de algemene economische situatie in Nederland en verwachten zij een daling in hun eigen beleggingsportefeuille. Voor het eerst in jaren verwacht het grootste deel van de beleggers (41%) dat de AEX de komende tijd zal dalen. De AEX-voorspelling voor november luidt 537 punten, beduidend lager dan de stand van 570 die de beleggers voor oktober verwachtten.