Meer Britse investeringen in Nederland na 2016

Nadat de Britse bevolking op 23 juni 2016 in een referendum koos voor een vertrek uit de EU, zijn de Nederlandse investeringen in het Verenigd Koninkrijk afgenomen en bestaande investeringen zelfs teruggetrokken. De Britse investeringen in Nederland zijn juist gestaag toegenomen. Dit meldt CBS in Nederland Handelsland, een publicatie waarin de belangrijkste trends en ontwikkelingen op het gebied van de internationalisering van Nederland worden beschreven.

Internationale investeringen worden gedaan door bedrijven die ervoor kiezen om in een ander land een nieuwe dochteronderneming op te richten of over te nemen. Een bedrijf dat finale zeggenschap heeft in meerdere landen is een multinational. Het CBS neemt sinds een tiental jaren de activiteiten van multinationals waar.

De stroom aan Britse investeringen die jaarlijks Nederland binnenkomen zijn sinds het Brexit-referendum in 2016 aanzienlijk toegenomen. Van 14 miljard in 2016 naar meer dan een verdubbeling in 2017 tot 80 miljard in 2018. Die 80 miljard betekende een record voor de Britse investeringen in Nederland in de afgelopen acht jaar. Daarnaast investeerde geen enkel ander land zoveel in Nederland in 2018.

In totaal staat er vanuit het Verenigd Koninkrijk 422 miljard euro aan investeringen uit. Alleen vanuit de Verenigde Staten en Luxemburg staat meer uit in Nederland.

Nederland is sinds 2016 minder gaan investeren in het Verenigd Koninkrijk.

Investeerde Nederland in 2016 nog voor een totale waarde van 50 miljard in het Verenigd Koninkrijk, in 2017 was dat nog minder dan de helft. In 2018 was er zelfs sprake van een desinvestering van 11 miljard, wat neerkomt

1 310 Britse dochterondernemingen in Nederland

In 2016 waren er 1 310 Britse dochterondernemingen van multinationals actief in Nederland, die gezamenlijk goed waren voor 114 duizend banen. Daarmee waren de Britten op de Verenigde Staten, Duitsland en Frankrijk na de belangrijkste buitenlandse werkgever in Nederland.

Nederland Handelsland

Nederland Handelsland is een publicatie die als aanvullende statistische dienstverlening op verzoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken door het Expertisecentrum Globalisering van het CBS is ontwikkeld. Deze publicatie geeft de belangrijkste trends en ontwikkelingen op het gebied van de internationalisering van Nederland weer. Zo wordt ingegaan op hoeveel export bijdraagt aan het bbp en de werkgelegenheid, wat de kenmerken zijn van het internationaal actieve bedrijfsleven, wat er verhandeld wordt, met welke landen er gehandeld wordt, in hoeverre in Nederland geproduceerde intermediaire goederen in welke landen worden gebruikt en hoeveel Nederland in het buitenland investeert en andersom.