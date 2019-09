Forse stijging olieprijzen na aanvallen met drones op Saoedische olievelden

Het is een reactie op de aanval op de twee olie-installaties in Saoedi-Arabië. Door de aanval werd ongeveer vijf procent van de wereldwijde olieproductie stilgelegd. Het duurt waarschijnlijk nog weken voordat de productie is hersteld. Dit meldt onder meer de NOS maandag.

De prijs van een vat Brentolie steeg bij het begin van de handel in Azië met 19 procent naar 71,95 dollar. De prijs van een vat West Texas Intermediate steeg met 15 procent naar 63,45 dollar. De prijs van een vat Brentolie zakte wel weer terug tot onder de 68 dollar. Verwacht wordt dat de benzineprijzen de komende dagen ook aan de pomp zullen stijgen.

De Saoedische olie-industrie werd afgelopen weekend getroffen door aanvallen met drones. Daardoor ontstonden grote branden en moet het Saoedische staatsoliebedrijf Aramco zijn olieproductie bijna halveren. Om de impact op de olieprijzen te verzachten, heeft president Trump toestemming gegeven om zo nodig olie uit de strategische reserve van de VS te gebruiken. Die voorraad werd gevormd na de oliecrisis van 1973.

De branden in het getroffen gebied zijn volgens Saoedi-Arabië onder controle. . Men verwacht dat Saoedi-Arabië gebruik gaat maken van de eigen reserves, zodat de olie-export voorlopig door kan gaan.

Houthi-rebellen die in Jemen al jaren strijden tegen een coalitie die door Saoedi-Arabië wordt geleid, hebben de verantwoordelijkheid voor de aanvallen opgeëist. De Verenigde Staten houden Iran verantwoordelijk. Dat land geldt als een bondgenoot van de Houthi's. Iran ontkent betrokken te zijn bij de aanvallen.