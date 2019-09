VEH: ‘Geen hypotheek voor ouderen’ is misverstand

Veel ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Daarvoor noodzakelijke aanpassingen in de woning zijn doorgaans kostbaar. Vaak wordt gedacht dat ouderen niet meer in aanmerking komen voor een hypotheek om een dergelijke verbouwing te kunnen bekostigen. Maar mensen uitsluiten op hun leeftijd is niet toegestaan. Veel ouderen kunnen bij hun bank met succes een lening aanvragen om de woning aan te passen.

Ouderen willen actief blijven, regie houden over hun leven en voelen zich vertrouwd en veilig in hun eigen huis en buurt. Ook het beleid van de overheid is er op gericht om ouderen langer thuis te laten wonen. Vereniging Eigen Huis deed onderzoek onder 1.500 mensen van 57 jaar en ouder en vroeg wat zij doen om zelfstandig oud te kunnen worden in hun eigen huis.

Hypotheek op hoge leeftijd wel mogelijk

Om de overwaarde van de woning te kunnen gebruiken is het afsluiten van een nieuwe hypotheek een voor de hand liggende oplossing. Opvallend is echter dat veel ouderen denken dat een nieuwe hypotheek voor hen niet meer mogelijk is. Slechts 35% is op de hoogte dat op 65-jarige leeftijd nog een nieuwe hypotheek afgesloten kan worden met een looptijd van 30 jaar. Ook op hogere leeftijd kan nog een hypotheek worden afgesloten, uitsluiting op basis van leeftijd is namelijk niet toegestaan.

Overwaarde verzilveren vaker aangeboden

Van de ouderen uit het VEH-onderzoek heeft 93% overwaarde in de eigen woning. De waarde van het huis is dan hoger de resterende hypotheekschuld. Ongeveer een kwart overweegt wel eens om een deel van de overwaarde te gebruiken, bijvoorbeeld om het pensioeninkomen aan te vullen (42%), om het onderhoud van het huis mee te betalen (31%) of het huis levensloopbestendig te maken (30%). Banken bieden tegenwoordig meer mogelijkheden aan om de overwaarde te verzilveren dan enkele jaren geleden.

Pas het huis tijdig aan

Uit het onderzoek blijkt dat meer dan de helft nadenkt over maatregelen om thuis te kunnen blijven wonen. Een kwart is al bezig om hun huis ‘levensloopbestendig’ te maken. Bovenaan de lijst van aanpassingen staan het aanpassen van de badkamer en verwijderen van drempels. Van de mensen die meededen aan het onderzoek woont bijna 80% in een huis met meerdere verdiepingen. Als traplopen moeilijk wordt, dan is een traplift of het verplaatsen van de slaap- en badkamer naar beneden vaak de eerste aanpassing. Vereniging Eigen Huis adviseert iedereen om tijdig na te denken over maatregelen om veilig en comfortabel in het eigen huis te kunnen blijven wonen of om te overwegen om toch te verhuizen naar een beter passende woning.