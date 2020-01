Prijs koopwoningen in provincie Groningen gestegen

In het vierde kwartaal van 2019 waren in alle provincies bestaande koopwoningen duurder dan een jaar geleden. Het grootst was de prijsstijging in de provincie Groningen. Ook het aantal verkopen lag in bijna alle provincies hoger dan een jaar eerder. Dit blijkt uit onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.

Bestaande koopwoningen waren in het vierde kwartaal van 2019 gemiddeld 6,2 procent duurder dan een jaar eerder. Het aantal verkopen lag 5,6 procent hoger dan in het vierde kwartaal van 2018. Voor het jaar 2019 kwam de gemiddelde prijsstijging uit op 6,9 procent. Dat is lager dan in 2018, toen de prijsstijging nog 9 procent bedroeg. In totaal zijn er ruim 218 duizend woningen van eigenaar gewisseld in 2019, nagenoeg evenveel als in 2018.

Grootste prijsstijging in de provincie Groningen in 14 jaar tijd

In het vierde kwartaal van 2019 waren de prijzen van bestaande koopwoningen in alle provincies hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De prijsstijging was met 8,4 procent het grootst in de provincie Groningen. Het is de grootste prijsstijging in de provincie Groningen in 14 jaar tijd. In de overige provincies lag de prijsstijging tussen de 5,4 en 7,4 procent.

Wat betreft de vier grootste steden van Nederland was de prijsstijging met bijna 8 procent het grootst in de gemeente Utrecht. Hoewel dit een forse prijsstijging is, is het toch de kleinste prijsstijging in de gemeente Utrecht in bijna vier jaar. In Amsterdam was de prijsstijging het laagst (3,4 procent).

Meeste woningen verkocht in Flevoland

In bijna alle provincies wisselden meer woningen van eigenaar dan in hetzelfde kwartaal een jaar geleden. Flevoland noteerde voor het tweede kwartaal op rij de grootste stijging. Daar werden 17 procent meer woningen verkocht dan in het vierde kwartaal van 2018. Flink meer dan in de andere provincies, waar tussen de 1,7 en 9,2 procent meer woningen werden verkocht. Overijssel is de enige provincie waar minder woningen zijn verkocht dan een jaar geleden. In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht lag het aantal verkopen hoger dan in het vierde kwartaal van 2018.