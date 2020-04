Overschot op lopende rekening licht gedaald in 2019

Het overschot op de lopende rekening van de Nederlandse betalingsbalans is in 2019 licht gedaald tot EUR 83 miljard. Dat komt overeen met 10% van het bruto binnenlands product (bbp. In 2018 was nog sprake van een recordoverschot op de lopende rekening. Het overschot lag toen op EUR 84 miljard, oftewel 11% van het bbp.