Aankoop HEMA door Mississipi en Parcom afgerond

Ondanks de harde lockdown is het donderdag een goede dag voor HEMA. Het bedrijf is definitief verkocht aan het Mississipi Ventures /Parcom consortium - in de volksmond ook wel het Jumbo-consortium genoemd. Dat is ook voor ons goed nieuws: Stichting HENA had al eerder met dit consortium afgesproken te gaan samenwerken. Wij gaan binnenkort met elkaar aan tafel om de details hiervan te bespreken: van de precieze werking van de aandelen HENA, tot de vormgeving van inspraak voor al die trouwe HEMA-fans.

Wat betekent deze afgeronde aankoop voor jou?

Als je een investeerder in Stichting HENA bent, dan ben je weer een flinke stap dichter bij de mogelijkheid om eigenaar te worden van een stukje HEMA. Als je naast investeerder ook werknemer bent, is het ook goed nieuws: HEMA is door deze verkoop haar moeilijkste tijd voorbij. Het bedrijf komt nu in veiliger vaarwater, onder visierijke en ervaren leiding die het bedrijf in haar kern wil gaan versterken. En natuurlijk is dit ook goed nieuws voor alle 'gewone' geweldige HEMA-fans: waar de toekomst van HEMA eerst onzeker was, weten we nu dat je de komende jaren gewoon bij onze geliefde winkel terecht kan.

Tompouce actie, KoopDeHema on tour uitgesteld

Op 16 en 17 december zouden wij met onze tompouce-roze bus het land in trekken om de gewonnen tompoucen langs te brengen bij de prijswinnaars. Maar met oog op de aangescherpte coronamaatregelen hebben wij besloten deze tour uit te stellen tot een moment waarop wij op een veilige en verantwoorde manier de weg op kunnen.