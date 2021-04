Corona doet contactloos betalingen naar recordhoogte stijgen

In 2020 hebben consumenten in Nederland 79% van hun aankopen in winkels, horeca en dergelijke gepind met hun betaalpas, smartphone of wearable. 'Dit is een forse stijging ten opzichte van 2019. Door deze forse verschuivingen in betaalgedrag hebben consumenten in 2020 voor het eerst in alle branches vaker met pin betaald dan met contant geld', zo laat De Nederlandsche Bank (DNB) dinsdagmiddag weten.

Contactloos betalen

'Mede door de Covid-19 pandemie zijn Nederlanders veel van hun aankopen contactloos gaan betalen. Hierdoor is niet alleen het gebruik van contant geld maar ook het traditionele pinnen, waarbij de betaalpas in de betaalautomaat wordt gestoken, veel sterker afgenomen dan in voorgaande jaren', aldus DNB na gezamenlijk onderzoek van Betaalvereniging Nederland en DNB.

Forse afname aantal contante betalingen aan de kassa

Covid-19 pandemie draagt bij aan groei elektronisch betalen in 2020

Naast de digitalisering die al geruime tijd gaande is, heeft ook de Covid-19 pandemie een rol gespeeld bij de toename van contactloos betalen. Gestimuleerd door retailers hebben consumenten vaker contactloos betaald om besmetting met het virus via handcontact met de betaalterminal of bij het overhandigen van contant geld te voorkomen.

Minder vaak pincode intoetsen

Overigens is dat de kans op besmetting via het aanraken van producten of oppervlakten, waaronder contant geld, erg klein volgens het RIVM. Banken hebben contactloos betalen vergemakkelijkt door tijdelijke limietverhogingen, zodat consumenten minder vaak hun pincode hoeven in te voeren.