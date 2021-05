Kabinet trekt steunpakket banen en economie 3e kwartaal door

De vooruitzichten voor het economisch herstel na corona zijn positief en het virus lijkt op zijn retour. Toch zijn er nog veel onzekerheden voor werkenden en bedrijven. Sommige ondernemers hebben fors moeten interen op hun reserves. 'Het kabinet is daarom van plan om het steunpakket voor banen en economie door te trekken in het derde kwartaal van 2021. Ook treft het kabinet extra maatregelen om bedrijven te helpen met hun gegroeide schuldenlast', zo meldt het ministerie van Financiën donderdag.

Totaal 80 miljard steun

Met de aangekondigde verlenging van het steunpakket is een verwacht bedrag van 6 miljard euro gemoeid. In totaal heeft de regering nu 80 miljard euro uitgetrokken om bedrijven en werkenden te steunen tijdens de corona-pandemie.

Mee-ademen

Het kabinet wil zoveel mogelijk in de kern gezonde bedrijven door de crisis helpen. Enerzijds is het een risico om te lang door te gaan met steunmaatregelen, omdat die de normale economische ontwikkeling moeilijker maken. Anderzijds is er nog veel onzekerheid over de nabije toekomst en zijn sommige bedrijven door hun reserves heen. De steunpakketten zijn zo ontworpen dat het gebruik ervan mee-ademt: hoe meer omzetverlies, hoe meer steun. Andersom geldt dat dus ook: naarmate de economie weer verder open gaat en bedrijven meer omzet kunnen draaien, groeien zij ook uit de steunpakketten.

'Vinger aan de pols'

De terugkeer naar een gezonde economie, met een normale economische dynamiek, is van groot belang voor het verdienvermogen van Nederland. Met het oog op de huidige situatie en ontwikkelingen, is er nu voor gekozen om het pakket voort te zetten in het derde kwartaal. Daarbij houdt het kabinet vinger aan de pols om zo nodig in te spelen op actuele ontwikkelingen.