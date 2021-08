Auto- en motorbranche in Q2 terug op niveau 2 jaar geleden

De omzet van de auto- en motorbranche lag in het tweede kwartaal van dit jaar 38,5 procent hoger dan een jaar eerder. In het tweede kwartaal van 2020 was er nog een recorddaling van meer dan 25 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Vergeleken met de omzet in het tweede kwartaal van 2019 groeide de omzet in het tweede kwartaal met 3,4 procent. Dit blijkt vrijdag uit nieuwe kwartaalcijfers van het CBS.

Coronacrisis en chiptekort

In het tweede kwartaal van 2021 hadden de importeurs van nieuwe personenauto’s de grootste positieve omzetontwikkeling van de auto- en motorbranche: 51,1 procent meer dan in het tweede kwartaal van 2020. Vergeleken met het tweede kwartaal van 2019 kromp deze deelbranche met 10,3 procent. De importeurs werden naast de coronacrisis getroffen door een wereldwijd chiptekort.

Grote omzetgroei motorbranche

Bij de motorbranche bedroeg de omzettoename 40,9 procent. Vergeleken met de omzet in het tweede kwartaal van 2019 bedroeg de groei 33,4 procent. Zowel in de groot- als detailhandel in motoren steeg de omzet. De deelbranche handel en reparatie in motoren heeft het minst last gehad van de coronacrisis. De omzet van de zwaardere-bedrijfsautobranche nam toe met 39,1 procent ten opzichte van een jaar eerder en met 1,4 ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019. De omzet van de caravans steeg het meest in deze branche, maar ook de verkoop van vrachtwagens, opleggers en aanhangwagens was hoger.

Handel en reparatie personenauto’s

In de handel en reparatie van personenauto’s nam de omzet in het tweede kwartaal toe. In deze grootste deelbranche groeide de omzet met 37,3 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van 2020. Vergeleken met het tweede kwartaal van 2019 lag de omzet 8,1 procent hoger. Vooral de occasions en de elektrische auto’s worden veel verkocht.

Handel in auto-onderdelen

De gespecialiseerde reparatiebedrijven en de handel in auto-onderdelen en accessoires zetten in het tweede kwartaal van 2021 respectievelijk 20,4 en 35,4 procent meer om. De omzetten daalden met respectievelijk 2,7 procent en 3,5 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019.

Ondernemersvertrouwen auto- en motorbranche positief

Aan het begin van het derde kwartaal van 2021 was het vertrouwen onder ondernemers in de autobranche met 16,1 positief. In het tweede kwartaal van 2021 was dit nog negatief (-6,2). Het totaal van de niet-financiële bedrijven laat een nog positiever beeld zien: 18,4.

Meer vacatures

Het aantal vacatures in de auto- en motorbranche is in het tweede kwartaal flink gestegen. Er waren 4 600 vacatures. In het eerste kwartaal waren er 3 100 vacatures. Het aantal vacatures was twee jaar lang niet zo hoog. Aan het begin van het derde kwartaal gaf ruim 20 procent van de ondernemers in de auto- en motorenhandel aan een tekort aan arbeidskrachten te hebben en hierdoor belemmerd te worden in de bedrijfsvoering. Aan het begin van het tweede kwartaal was dit 8 procent.