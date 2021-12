Ondernemers industrie minder optimistisch

In december 2021 waren de ondernemers in de industrie minder positief. Het vertrouwen ging van 12,7 in november naar 10,2 in december, aldus het CBS.

Het producentenvertrouwen lag echter ook in december ruim boven het langjarig gemiddelde. Het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar is 0,7. Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in november 2021 de hoogste waarde (12,7) en in april 2020 de laagste waarde (-28,7).

Vooral oordeel over verwachte bedrijvigheid en voorraden verslechterd

De ondernemers in de industrie oordeelden in december vooral minder positief over de verwachte bedrijvigheid en hun voorraden gereed product. Ook hun oordeel over de orderpositie was minder positief.

Ondernemers in elektrotechnische en machine-industrie het meest positief

In meer dan de helft van de branches in de industrie nam het vertrouwen af. Het sterkst daalde het vertrouwen in de voedings- en genotmiddelenindustrie. De ondernemers in de elektrotechnische en machine-industrie waren net als de afgelopen paar maanden het meest positief.

Producentenvertrouwen Duitsland neemt toe

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. Het Duitse producentenvertrouwen (volgens de IFO-index) nam in december toe, na vijf maanden op rij met een daling.