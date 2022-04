Nederlandse vrachtauto’s vervoerden meeste gewicht ooit in 2021

In 2021 vervoerden Nederlandse vrachtauto’s 702 miljoen ton goederen, 2,6 procent meer dan in 2020. Dit is het hoogste gewicht ooit gemeten. Alleen in 2007 kwam het vervoerde gewicht ook boven de 700 miljoen ton. Ruim vier vijfde van dit tonnage is binnen Nederland vervoerd. België is de belangrijkste buitenlandse bestemming van Nederlandse vrachtauto’s. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.