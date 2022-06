Internetconsultatie wijziging lagere regelgeving voor invoering minimumuurloon

In het coalitieakkoord 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ is het initiatiefwetsvoorstel voor de invoering van een minimumuurloon van de PvdA en GroenLinks omarmd. Het minimumloon wordt momenteel per maand vastgesteld. Daardoor heeft een werknemer die 40 uur per week werkt een lager minimumuurloon dan iemand die 36 uur per week werkt. Met de wetswijziging wordt het minimumuurloon hetzelfde, ongeacht de lengte van de werkweek. Voor minimumloonverdieners met een langere werkweek dan 36 uur, betekent het initiatiefwetsvoorstel een verbetering van hun inkomen.