Inflatie in juli gestegen naar 10,3 procent, energie duurder ondanks verlaging btw

Consumentengoederen en -diensten waren in juli 10,3 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dit meldt het CBS donderdag.

Stijging prijzen van energie en woninghuur

'In juni was de inflatie 8,6 procent. De stijging van de inflatie kwam vooral door de prijsontwikkelingen van energie en woninghuren. De inflatie is voor het eerst na september 1975 hoger dan 10 procent', aldus het CBS.

Inflatie gemeten ten opzichte van jaar daarvoor

De inflatie wordt elke maand gemeten als de stijging van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van dezelfde maand in het voorgaande jaar. De consumentenprijsindex geeft het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten zoals dit gemiddeld wordt aangeschaft door de Nederlandse huishoudens. Een inflatie van 10,3 procent in juli 2022 betekent dat de prijzen van consumentenproducten 10,3 procent hoger zijn dan in juli 2021 en niet dat de prijzen met 10,3 procent zijn gestegen ten opzichte van juni 2022. De inflatie van 10,3 procent in juli komt dus niet bovenop de inflatie van 8,6 procent in juni.

Energie duurder ondanks verlaging btw

De prijsontwikkeling van energie (elektriciteit, gas en stadsverwarming) zorgde voor een toename van de inflatie. In juli was energie 108 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder. In juni was de prijsstijging op jaarbasis 84 procent. Vanaf 1 juli 2022 is de btw op energie tijdelijk verlaagd van 21 procent naar 9 procent. Deze verlaging duurt tot en met 31 december 2022.

Grotere stijging woninghuren

Ook de woninghuren hadden een opwaarts effect op de inflatie. Volgens voorlopige cijfers waren in juli 2022 de woninghuren 3,0 procent hoger dan een jaar eerder. Dit is een grotere stijging dan in juli 2021, toen kwam de toename van de woninghuren gemiddeld uit op 0,8 procent.

Huurverhoging afhankelijk van hoogte inkomen

Per 1 juli 2022 geldt voor gereguleerde huurcontracten dat de maximale huurverhoging afhankelijk is van de hoogte van het inkomen. Voor huishoudens die onder de laagste inkomensgrens vallen is de huurverhoging maximaal 2,3 procent. Voor huishoudens met een hoog inkomen is de huurverhoging maximaal 100 euro op de maandhuur. Per 1 juli 2021 mochten de huren van gereguleerde huurcontracten niet worden verhoogd.

Jaarlijkse huurverhoging vrijesectorwoning gemaximaliseerd

De jaarlijkse huurverhoging voor een vrijesectorwoning is in 2022 net als in 2021 gemaximaliseerd. De maximum huurverhoging is 3,3 procent voor 2022, in 2021 was dit 2,4 procent. Op 2 september publiceert het CBS de definitieve uitkomsten van de ontwikkeling van de woninghuren en worden ook meer details gepubliceerd.

Hogere prijzen voeding

De prijzen van voedingsmiddelen namen verder toe in juli. Voeding was 12,3 procent duurder dan in dezelfde maand vorig jaar, in juni was dat 11,2 procent. Graanproducten, zuivelproducten en suiker en zoetwaren (waaronder ijs) droegen het meest bij aan deze ontwikkeling. Naast voeding hadden ook pakketreizen en kosten van bankdiensten een opwaarts effect op de inflatie.

Kleinere prijsstijging motorbrandstoffen

De prijsontwikkeling van motorbrandstoffen had daarentegen een drukkend effect op de inflatie. Motorbrandstoffen waren in juli 25 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder. In juni was de prijsstijging op jaarbasis 35 procent. Een liter Euro 95 aan de pomp was in juli gemiddeld 2,21 euro, in juni was dat 2,35 euro. De prijs van een liter diesel daalde van 2,14 euro in juni naar 2,07 euro in juli.