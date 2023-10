Kappers willen wel meer werken, maar het loont niet

De wachttijden voor een afspraak bij de kapper lopen op door de krapte op de arbeidsmarkt. In de kappersbranche wordt veel parttime gewerkt en uit navraag blijkt dat medewerkers best meer willen werken. Toch gebeurt dat niet. Van de werkgevers in het verkiezingspanel van kappersbranchevereniging ANKO geeft maar liefst 49% aan medewerkers in dienst te hebben die meer willen werken, maar voor wie dat niet loont. Dit komt bijvoorbeeld omdat ze dan hun toeslagen verliezen.