Ruim 71 miljoen luchtvaartpassagiers in 2023, maar geen record

In 2023 reisden 71,3 miljoen luchtvaartpassagiers van en naar de vijf nationale luchthavens in Nederland. Dat is ruim 16 procent meer dan in 2022, maar minder dan voor de coronapandemie. In totaal waren er bijna 506 duizend commerciële vluchten, 9 procent meer dan een jaar eerder. Het vrachtvervoer door de lucht nam met bijna 9 procent af tot 1,4 miljoen ton. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

In 2023 was augustus met 48,1 duizend vluchten de drukste maand, toen reisden 7,1 miljoen passagiers van en naar Nederland. Zondag 30 juli en maandag 7 augustus waren de drukste dagen van 2023. Toen passeerden 246 duizend reizigers de terminals van een van de 5 nationale vliegvelden. De dag met de minste passagiers was dinsdag 24 januari, met 113 duizend passagiers.

Bijna 80 procent vliegtuigstoelen bezet

Ook de gemiddelde bezettingsgraad nam toe ten opzichte van 2022. In 2023 waren er op passagiersvluchten gemiddeld 79 van elke 100 vliegtuigstoelen bezet, tegenover 76 een jaar eerder. In 2019 waren dat er 81.

Toename passagiers via Rotterdam en Eindhoven

Ondanks de toename van het passagiersvervoer door de lucht werd het niveau van voor corona nog niet bij alle nationale vliegvelden in Nederland bereikt. Schiphol verwerkte in 2023 bijna 442 duizend vluchten in het handelsverkeer en 61,9 miljoen passagiers; dat is 87 procent van alle vluchten en van alle luchtvaartpassagiers van en naar Nederland. Dit waren bijna 18 procent meer passagiers dan in 2022, ten opzichte van 2019 is dat bijna 14 procent minder.

Rotterdam The Hague Airport en Eindhoven Airport zijn de enige twee nationale vliegvelden in Nederland waar in 2023 meer passagiers de terminals passeerden dan in 2022 én in 2019. Met bijna 6,9 miljoen luchtvaartpassagiers in 2023 blijft Eindhoven Nederlands tweede luchthaven voor personenvervoer. Van en naar Rotterdam vlogen in 2023 2,2 miljoen passagiers.