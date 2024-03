Omzet zakelijke dienstverlening 6,3 procent hoger in vierde kwartaal 2023

De omzet van de zakelijke dienstverlening was in het vierde kwartaal van 2023 6,3 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Over heel 2023 steeg de omzet van de zakelijke dienstverlening met 9,6 procent. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe kwartaalcijfers.

Meer beveiligingsbedrijven, hogere omzet

De beveiligings- en opsporingsdiensten boekten in het vierde kwartaal de grootste omzetstijging: 17,5 procent. Ook op jaarbasis steeg de omzet van deze branche het sterkst (25,4 procent). De branche profiteerde van een groeiende vraag naar diensten en hogere prijzen. Het aantal bedrijven nam toe van 6,5 duizend in het eerste kwartaal van 2022 tot 11,9 duizend in het vierde kwartaal van 2023. Deze groei kwam vooral doordat meer mensen in deze branche voor zichzelf zijn begonnen.

In de reisbranche steeg de omzet in het vierde kwartaal met bijna 16 procent. Over heel 2023 was dat ruim 23 procent. Na de beveiliging- en opsporingsdiensten was dit zowel in het vierde kwartaal als op jaarbasis de branche met de grootste omzetstijging.

De omzet van IT-dienstverleners was in het vierde kwartaal 7,9 procent hoger dan een jaar eerder. Over heel 2023 steeg de omzet 8,8 procent ten opzichte van 2022.

Bij de rechtskundige dienstverlening, waaronder advocatenkantoren, rechtskundige adviesbureaus, notariskantoren en deurwaarderskantoren, steeg de omzet in het vierde kwartaal met 8,3 procent. Over heel 2023 was de omzet 6 procent hoger dan in 2022. De omzet steeg met name in het tweede halfjaar. In de administratieve dienstverlening (zoals accountancy en administratie) steeg de omzet in het vierde kwartaal met 4,8 procent. Op jaarbasis was dit 7 procent.

Architecten zetten meer om in vierde kwartaal

De architectenbureaus sloten het jaar af met een omzetstijging van 2,9 procent in het vierde kwartaal. Over heel 2023 nam de omzet af met 0,3 procent. De architectenbureaus waren de enige branche in de zakelijke dienstverlening waarbij de omzet in 2023 daalde. De omzet van ingenieursbureaus steeg in het vierde kwartaal met 5,7 procent. Over heel 2023 was dat 8,4 procent.

In de uitzendbranche was de omzet in het vierde kwartaal 3,3 procent hoger dan een jaar eerder. De omzet in deze branche stijgt nu elf kwartalen op rij, maar de laatste zeven kwartalen neemt de omzetgroei wel af. Over heel 2023 steeg de omzet met bijna 6 procent.

Bijna alle branches boekten meer omzet in 2023

Alle branches binnen de zakelijke dienstverlening, op de architecten na, zetten in 2023 meer om dan in 2022.

Ondernemersvertrouwen lager in eerste kwartaal 2023

Het ondernemersvertrouwen in de zakelijke dienstverlening is aan het begin van het eerste kwartaal van 2024 afgenomen tot -2,4. Dat is iets lager dan in het vierde kwartaal van 2023 (-2,3). Wel werd in november een negatieve reeks van 18 maanden even onderbroken met een positieve score van 1,2. Het optimisme zette echter niet door in de maanden daarna.