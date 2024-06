Opbrengst vennootschapsbelasting in vijf jaar verdubbeld

Belang vennootschapsbelasting voor schatkist nam toe

In dezelfde periode stegen de totale inkomsten uit belastingen en sociale premies met ongeveer een derde. Hierdoor nam het belang van de vennootschapsbelasting voor de schatkist toe. Dit meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers over de overheidsfinanciën van 2023.

Aandeel vennootschapsbelasting in collectieve lasten nam toe

De opbrengst van de vennootschapsbelasting nam de afgelopen jaren sterker toe dan de opbrengst van de meeste andere belastingen en sociale premies die de overheid incasseert. Het aandeel van de vennootschapsbelasting in de zogenoemde collectieve lasten, het totaal aan belastingen en sociale premies, steeg hierdoor. Waar het aandeel in 2018 op 8 procent lag, was dat in 2023 toegenomen tot 12 procent. Hiermee is de vennootschapsbelasting een van de belangrijkste inkomstenbronnen van de overheid.