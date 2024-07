Wegvoertuigen meest geïmporteerde product voor direct gebruik

Van alle goederen die na import meteen in Nederland worden gebruikt of geconsumeerd, werden wegvoertuigen, zoals personenauto’s, voor het grootste bedrag geïmporteerd. Het ging om een importbedrag van 12,6 miljard euro in 2022. Dat meldt het CBS tegelijk met de introductie van een nieuwe StatLinetabel over de invoer naar gebruiksbestemming.

In 2022 werd voor 78 miljard euro aan goederen geïmporteerd voor direct gebruik in Nederland. Dat is maar 12 procent van de totale import, het grootste deel wordt namelijk meteen doorgevoerd (wederuitvoer) of eerst verder verwerkt in Nederland voor de export of binnenlands gebruik.

Na wegvoertuigen was het importbedrag aan elektronica, zoals computers en telefoons het grootst (10,7 miljard euro). Daarna volgen bewerkt voedsel, olie en gas, machines, kleding en meubels.

De import voor eigen gebruik is tussen 2020 en 2022 mede door prijsstijgingen in waarde toegenomen. Dit geldt in het bijzonder voor olie en gas.