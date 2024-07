CBS: Daling ziekteverzuim sterkst in horeca in 2023

Horeca

Het ziekteverzuim daalde van 5,6 procent in 2022 naar 5,3 procent. Dit houdt in dat 53 van de duizend te werken dagen werden verzuimd door ziekte. De daling was het sterkst in de horeca, waar het ziekteverzuim daalde van 4,7 procent naar 3,9 procent', aldus het CBS op basis van nieuw onderzoek naar het ziekteverzuim per bedrijfstak.

Ziekteverzuim in 2022 het hoogst

Het ziekteverzuim in 2022 was het hoogste percentage dat het CBS heeft gemeten sinds het begon met de metingen in 1996. Ondanks de afname was het ziekteverzuim ook in 2023 in verhouding hoog. Alleen in de periode 1999 tot en met 2002 en in 2022 was het verzuim hoger. De financiële dienstverlening en de delfstoffenwinning waren de enige bedrijfstakken waar het verzuim in 2023 iets toenam. In de informatie en communicatie bleef het verzuim gelijk.