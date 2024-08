Invoerwaarde cacao bijna twee keer zo hoog als een jaar eerder

De invoerwaarde van cacao was in het eerste kwartaal van 2024 84 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Er werd meer cacao ingevoerd, tegen hogere prijzen. Dat meldt het CBS op basis van de laatste cijfers.

In het eerste kwartaal was de invoerwaarde van cacao naar Nederland 1,3 miljard euro. Dat is 0,6 miljard euro meer dan in het eerste kwartaal van 2023. Er werd 32 procent meer cacao ingevoerd, tegen een hogere cacaoprijs. In het eerste kwartaal van 2024 was de gemiddelde prijs van cacao(producten) 40 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. In Ivoorkust en Ghana, twee belangrijke landen voor de invoer van cacao, was de oogst slechter dan gemiddeld door zware regenval. Dit heeft geleid tot meer ziektes onder landbouwgewassen, zoals onder cacaobomen. De invoer uit beide landen was in het eerste kwartaal van 2024 hoger dan een jaar eerder, maar groeide minder hard dan de totale invoer.

Meeste invoer van cacao uit Ivoorkust, andere landen in opkomst

In het eerste kwartaal van 2024 kwam 41 procent van de invoerwaarde aan cacao uit Ivoorkust. Kameroen was met 17 procent van de invoerwaarde het tweede herkomstland, Ghana maakt de top 3 compleet met 11 procent. Ondanks dat de invoerwaarde uit Ivoorkust en Ghana (de twee landen met de oogstproblemen) met respectievelijk 40 en 35 procent steeg, daalde het aandeel van beide landen in de cacao-invoer. Nigeria, Ecuador en Peru zagen het aandeel toenemen. Desondanks blijft Ivoorkust met afstand de belangrijkste cacaoleverancier voor Nederland.