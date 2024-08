Consumptie huishoudens krimpt met 0,7 procent in juni

In juni 2024 hebben huishoudens 0,7 procent minder goederen en diensten gekocht dan in juni 2023, meldt het CBS. Ze kochten meer diensten, maar minder goederen.

De consumptiecijfers betreffen volumecijfers. Dat wil zeggen dat ze zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen. Daarnaast is ook voor veranderingen in de samenstelling van de koopdagen gecorrigeerd. Volgens de CBS Consumptieradar van juli waren de omstandigheden voor de consumptie in juli minder gunstig dan in juni.

Minder goederen

Consumenten hebben 2,8 procent minder voedings- en genotmiddelen gekocht dan in juni 2023, voor prijsveranderingen gecorrigeerd. Daarnaast kochten consumenten 1,7 procent minder duurzame goederen dan een jaar eerder. Ze kochten onder andere minder vervoermiddelen.

Consumenten hebben in juni 0,2 procent meer diensten afgenomen, zoals verzekeringen, openbaar vervoer en medische diensten, dan in juni 2023. Ze namen in juni echter minder horecadiensten af dan een jaar eerder. Bestedingen aan diensten maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen door huishoudens uit.

.