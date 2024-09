CBS: Economie groeit in tweede kwartaal 2024 met 1 procent

Volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het tweede kwartaal van 2024 met 1,0 procent gegroeid ten opzichte van het eerste kwartaal van 2024.

Eerste berekening

'Bij de eerste berekening, die is gepubliceerd op 14 augustus, kwam de groei ook uit op 1,0 procent. De tweede berekening van het bbp wordt ongeveer 85 dagen na afloop van het kwartaal gepubliceerd', aldus het CBS.

Export goederen

Ook het totaalbeeld is niet veranderd. De stijging van het bbp in het tweede kwartaal is vooral toe te schrijven aan de export van goederen. Ook de investeringen en de overheidsconsumptie droegen positief bij aan de groei. De stijging van de export van goederen hangt samen met de groei van de industrie.