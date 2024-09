Vier jaar na starten met voorziening werkt 39 procent zonder bijstand

Van de mensen die in het derde kwartaal van 2019 startten met een re-integratie- of participatievoorziening had 18 procent bij de start werk en was niet afhankelijk van de bijstand. Na vier jaar is deze groep gegroeid naar 39 procent. Een derde van de mensen kreeg coaching naar werk of participatie. Dit meldt het CBS op basis van een cohortonderzoek naar mensen die in het derde kwartaal van 2019 zijn gestart met een gemeentelijke voorziening.

Maandelijks verstrekken gemeenten aan circa 175 duizend personen een re-integratie- of participatievoorziening. Gemeenten zetten dit middel in om personen dichter bij de arbeidsmarkt te brengen of te activeren. In het derde kwartaal van 2019 startten bijna 44 duizend personen met een voorziening. Van deze mensen ontving de grootste groep (64 procent) bijstand en was niet aan het werk. Vier jaar na de start van een voorziening was de groep mensen die aan het werk was en geen bijstand ontving (39 procent) groter dan de groep mensen die wel bijstand ontving en niet aan het werk was (36 procent).

De voorziening(en) die de gemeente heeft aangeboden, kunnen hebben bijgedragen aan het vinden van betaald werk. Er kunnen ook andere oorzaken zijn, zoals de toename van werkgelegenheid in Nederland waardoor het makkelijker is om een baan te vinden, of eigen initiatief van mensen om werk te vinden.

Na vier jaar heeft twee derde geen voorziening meer

Van de groep personen die met een voorziening startte, had na vier jaar 65 procent geen (enkele) voorziening meer. Dit hangt samen met de veelal korte duur van de voorzieningen die gemeenten aanbieden. Het gaat bijvoorbeeld om een cursus of een coachingtraject. Als de cursus of coachingtraject is afgerond, kan de gemeente concluderen dat de persoon geen verdere ondersteuning nodig heeft. Er zijn echter ook voorzieningen die langer lopen. Een voorbeeld daarvan is beschut werk. Het gaat dan om het bieden van een beschermde werkomgeving met veel aanpassingen en begeleiding aan personen die niet in staat zijn om onder normale omstandigheden te werken.