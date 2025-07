Opnieuw meer kaartbetalingen, vooral online

Amsterdam

In totaal betaalden Nederlanders in 2024 6,7 miljard keer met een betaalpas of creditcard voor het totaalbedrag van € 198 miljard. In 2022 ging het nog om 5,9 miljard kaartbetalingen ter waarde van € 172 miljard. Zo'n 6,4 miljard kaartbetalingen in 2024 waren met een Nederlandse kaart aan een fysieke kassa in binnen- of buitenland (€ 175 miljard). Dit meldt De Nederlandsche Bank.