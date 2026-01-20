Investeringen krimpen met ruim 4 procent in november

In november 2025 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 4,1 procent kleiner dan een jaar eerder, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag.

Overig wegvervoer

Er is vooral minder geïnvesteerd in overig wegvervoer (vrachtauto’s, opleggers, busjes, etc.) en gebouwen. 'In machines, waaronder defensiematerieel, personenauto’s en infrastructuur is echter meer geïnvesteerd', aldus het CBS.

December weer wat meer investeringen

De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. November 2025 heeft een werkdag minder dan november 2024. In de CBS Investeringsradar van december waren de omstandigheden voor de investeringen minder ongunstig dan in de radar van november.