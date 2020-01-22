CBS: Koopwoningen december 2025 bijna 6 procent duurder dan jaar eerder

In december 2025 waren de prijzen van bestaande koopwoningen gemiddeld 5,8 procent hoger dan een jaar eerder. Dit meldt het CBS donderdag.

'Afvlakkende prijsstijging'

'Voor de negende maand op rij vlakt de prijsstijging af. Ten opzichte van november 2025 daalden de prijzen gemiddeld met 0,9 procent', meldt het CBS.

Jaarcijfer 2025: Koopwoningen 8,6 procent duurder

De prijsontwikkelingen in dit bericht zijn gebaseerd op de prijsindex van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster. 'Met december is ook het jaarcijfer bekend. In 2025 waren bestaande koopwoningen gemiddeld 8,6 procent duurder dan in 2024', aldus het CBS.

Ten opzichte van november dalen prijzen koopwoningen met 0,9 procent

Ten opzichte van november 2025 daalden de prijzen van bestaande koopwoningen in december 2025 met 0,9 procent. De prijzen van bestaande koopwoningen bereikten in juli 2022 een piek. Daarna sloeg de trend om en daalde de prijsindex enige tijd. Sinds juni 2023 is de trend echter weer stijgend. In december lagen de prijzen gemiddeld 13,9 procent hoger dan bij de vorige piek in juli 2022.