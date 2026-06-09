Inflatie in mei 3,5 procent

In mei 2026 waren consumentengoederen en -diensten 3,5 procent duurder dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In april 2026 was de inflatie 2,8 procent. Het inflatiecijfer van mei is hetzelfde als bij de snelle raming die op 2 juni is gepubliceerd.

De inflatie wordt elke maand gemeten als de ontwikkeling van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van dezelfde maand in het voorgaande jaar. De CPI geeft ook inzicht in de prijsontwikkeling in vergelijking met een maand eerder. Consumentengoederen en -diensten waren in mei 0,1 procent duurder dan in april.

Opwaarts effect vliegtickets en accommodaties

De prijsontwikkeling van internationale vluchten had een opwaarts effect op de ontwikkeling van de inflatie. In mei 2026 waren vliegtickets 12,3 procent duurder dan in mei 2025, in april 2026 waren deze nog 11,6 procent goedkoper dan een jaar eerder. Ook de prijsontwikkeling van een verblijf in een bungalowpark had een opwaarts effect op de ontwikkeling van de inflatie. Mei 2026 telde meer vrije dagen dan mei 2025. Zo viel Pinksteren dit jaar in mei, vorig jaar in juni. Rond feestdagen en in vakanties zijn prijzen van goederen en diensten gerelateerd aan toerisme hoger doordat er dan meer mensen op vakantie gaan.

Prijsontwikkelingen op korte termijn

In vergelijking met april stegen de prijzen voor consumenten in mei met 0,1 procent. In de afgelopen tien jaar was de maandmutatie in mei gemiddeld -0,1 procent. Een kanttekening bij een vergelijking tussen twee opeenvolgende maanden in het jaar is dat rekening moet worden gehouden met de invloed van het seizoen. Zo is kleding tijdens de uitverkoop goedkoper. De prijzen zijn dan tijdelijk lager, maar dit is geen structurele prijsdaling.