WHO maakt zich grote zorgen om nieuwe ebola-uitbraken in Congo

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO maakt zich grote zorgen over de nieuwe ebola-uitbraken in Congo.

Het virus heeft zich verspreid over een gebied van tientallen kilometers en vormt een gevaar.

Inmiddels zijn vier nieuwe haarden vastgesteld. Behalve de vier besmettingen zijn de afgelopen weken twintig mensen omgekomen door virussen die niet zijn geïdentificeerd.

"Sinds we uit een nieuwe ebola-uitbraak komen, hebben we personeel en apparatuur op zijn plaats gehouden", zei dr. Matshidiso Moeti, regionaal directeur van de WHO voor Afrika. "Dit stelt ons in staat om een ​​voorsprong te nemen als reactie op dit cluster."

Het merendeel van de gevallen bevindt zich in de gezondheidswijk Mangina, op 30 kilometer van de stad Beni. "Deze nieuwe cluster speelt zich af in een omgeving die heel anders is dan waar we in het noordwesten opereerden," zei Dr Peter Salama, WHO-adjunct-directeur-generaal, noodparaatheid en respons. "Dit is een actieve conflictzone. De belangrijkste barrière is veilig toegang tot de getroffen bevolking. "

Noord-Kivu herbergt meer dan 1 miljoen ontheemden. De provincie deelt grenzen met Rwanda en Oeganda met veel grensoverschrijdend verkeer als gevolg van de handelsactiviteiten. De WHO zal blijven samenwerken met de buurlanden om ervoor te zorgen dat de gezondheidsautoriteiten op de hoogte worden gebracht en bereid zijn om te reageren.