Radboudumc ontvangt gift van 10 miljoen voor parkinsonzorg

Het Expertisecentrum voor Parkinson en Bewegingsstoornissen van het Radboudumc ontvangt 10 miljoen euro van de Gatsby Foundation. Dankzij deze schenking kan het expertisecentrum samen met de Universiteit van Bristol (Engeland) een nieuw zorgmodel implementeren waarin de wensen en zorgbehoeften van mensen met Parkinson centraal staan. Het model wordt vijf jaar lang gevolgd om te bekijken in welke mate het model leidt tot meer gezondheidswinst en tot lagere zorgkosten.

Onnodig hoge kosten

Binnen de Nederlandse gezondheidszorg spelen veel verschillende organisaties en zorgverleners een rol. Daardoor is het voor patiënten vaak een uitdaging om de juiste zorgverleners voor hun klachten te vinden. Bovendien werken de zorgverleners vaak niet goed samen en wordt onvoldoende gebruik gemaakt van elkaars kennis en expertise. Dit gaat ten koste van de gezondheid van mensen en leidt tot onnodig hoge kosten.

Nieuw model van zorg

Prof. Bas Bloem, hoogleraar neurologie: ‘Om de problemen in de zorg écht aan te kunnen pakken zijn eigenlijk twee randvoorwaarden noodzakelijk: voldoende geld om het gat te overbruggen tussen het optimale zorgmodel en wat de verzekeraars nu financieren; en voldoende tijd (minimaal enkele jaren) om wetenschappelijk aan te tonen dat het nieuwe model ook echt beter is. Wij zijn de Gatsby Foundation dan ook bijzonder erkentelijk dat zij ons nu de unieke mogelijkheid bieden om in de komende jaren een nieuw model van zorg te implementeren en evalueren’.

Parkinson

Het nieuwe zorgmodel is in eerste instantie gericht op de ondersteuning voor mensen met de ziekte van Parkinson, maar leent zich ook goed voor een veel bredere toepassing in de gezondheidszorg. Kernelementen van de nieuwe aanpak zijn: een optimale samenwerking tussen alle betrokken zorgaanbieders binnen één integraal zorgnetwerk, de beschikbaarheid van één centraal aanspreekpunt voor alle patiënten en het organiseren van zorg dicht aan huis.

Samenwerking Radboudumc

Om de juiste zorg op de juiste plaats te bieden, gaat het Radboudumc een intensieve samenwerking aan met diverse ziekenhuizen en het ParkinsonNet. Binnen dit integrale netwerk speelt de parkinson verpleegkundige een belangrijke rol als eerste centrale aanspreekpunt voor patiënten. Daarnaast wordt het dankzij draagbare sensoren (zoals een smartwatch en een valdetector) mogelijk om patiënten op afstand thuis te monitoren en begeleiden. Ook kunnen zowel zorgverleners als patiënten via “telemedicine” (bijvoorbeeld beeldbellen) profiteren van de specialistische kennis van een universitair medisch centrum.

Regio Nijmegen

Dankzij de schenking van de Gatsby Foundation kan het nieuwe model gedurende 5 jaar worden geëvalueerd en kan de opgedane kennis worden gedeeld met anderen. Bovendien wordt vanaf de start samen met zorgverzekeraar CZ gewerkt aan het realiseren van een toekomstbestendig en repliceerbaar organisatiemodel voor dit nieuwe zorgsysteem waarbinnen de patiënt de beste zorg krijgt. Het uitgangspunt daarvoor is dat zorgaanbieders beloond worden voor een goede samenwerking en voor een goede gezondheid van hun patiënten. Het nieuwe zorgsysteem wordt gestart in de regio Nijmegen (het Radboudumc en een aantal omringende ziekenhuizen) en in het zuidwesten van Engeland.