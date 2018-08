'China geeft monster gevaarlijk vogelgriepvirus niet uit handen'

De Amerikaanse gezondheidsautoriteiten hebben ondanks een internationaal overeenkomst nog steeds geen monster ontvangen van het H7N9-vogelgriepvirus dat in het bezit is van de Chinese tegenhanger.

De Chinese overheid zou al meer dan een jaar beschikken over het snel ontwikkelend influenzavirus. De Amerikaanse overheid heeft dit nodig om vaccins en behandelingen te ontwikkelen tegen het virus. Ondanks herhaalde verzoeken, verstrekt China geen monster.

Volgens The New York Times zijn sommige wetenschappers bezorgd omdat de VS en China zich bezig houden met handel. Het uitwisselen van essentiële medische benodigdheden en informatie zou hierdoor vertraging oplopen. Voorbereiding op de volgende biologische dreiging wordt hierdoor belemmerd.