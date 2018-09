Onderzoekers: ADHD mogelijk veroorzaakt door stress in kindertijd

Psycholoog en schrijver van de bestseller Raising Boys, Steve Biddulph, stelt in de The Independent dat uit nieuw onderzoek blijkt dat ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) kan ontstaan door “stress thuis en ouders die niet tegemoet komen aan de behoeften van kinderen in hun vroege jeugd.”

Eerder werd gedacht dat de gedragsstoornis, meestal gekenmerkt door onoplettendheid, hyperactiviteit en impulsiviteit, werd veroorzaakt door genetica en chemische onevenwichtigheden in de hersenen. Maar nu benadrukt Biddulph dat stress in de kindertijd een rol speelt bij de ontwikkeling van ADHD.

Ongeveer één op de twintig jongens in het VK krijgt de diagnose ADHD, meestal tussen zes en twaalf jaar oud.

Meisjes lijden ook aan ADHD, maar de symptomen zijn vaak moeilijker te herkennen. Dat komt volgens de onderzoekrs dat meisjes met ADHD vaak "dagdromers" zijn in plaats van "lastige makers."

Symptomen verbeteren meestal als kinderen ouder worden, maar sommige mensen blijven problemen ervaren in het volwassen leven.

Biddulph zegt dat sommige gevallen van ADHD eigenlijk DDD kunnen heten - "Dad Deficit Disorder". De auteur heeft in het verleden vocaal gesproken over het belang dat hij hecht aan vaders die betrokken zijn bij het leven van hun zonen en hen zelfbeheersing leren.